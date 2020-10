GF Vip: Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello, confronto con Zorzi: ‘Ma che persona è?’ (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dayane Mello ha preso una cotta per Francesco Oppini, ma lui ha fatto un passo indietro nel loro rapporto. Anche Tommaso Zorzi non ha approvato il comportamento della modella. Ecco che cosa si sono detti GF Vip: Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello Come sapete Dayane Mello ha preso una cotta per Francesco Oppini. Tra loro c’è molta complicità, una bella amicizia, ma Dayane ha ammesso che Francesco le piace molto come uomo e dal momento che è single è libera di fare quello che vuole. Inoltre, ha confessato che di nascosto Francesco ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha preso una cotta per, ma lui ha fatto un passo indietro nel loro rapporto. Anche Tommasonon ha approvato il comportamento della modella. Ecco che cosa si sono detti GF Vip:ledaCome sapeteha preso una cotta per. Tra loro c’è molta complicità, una bella amicizia, maha ammesso chele piace molto come uomo e dal momento che è single è libera di fare quello che vuole. Inoltre, ha confessato che di nascostoha ...

