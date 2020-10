Fortnite: Epic ed Apple, processo nel maggio del 2021 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Epic fissa una data per il processo contro Apple: la battaglia reale forense di Fortnite proseguirà prima del previsto, a maggio 2021 Quando Epic ha sfidato apertamente Apple, Fortnite è costato al publisher non pochi grattacapi, portando la questione tra le due ad un processo che terminerà solo nel 2021. Ora, l’udienza in tribunale (stimata per il prossimo luglio come prima data possibile) è invece fissata per il 3 maggio. Stando a un documento legale dell’altro ieri, la procuratrice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha fissato una dichiarazione congiunta preliminare per il 9 di aprile. La conferenza che precederà il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020)fissa una data per ilcontro: la battaglia reale forense diproseguirà prima del previsto, aQuandoha sfidato apertamenteè costato al publisher non pochi grattacapi, portando la questione tra le due ad unche terminerà solo nel. Ora, l’udienza in tribunale (stimata per il prossimo luglio come prima data possibile) è invece fissata per il 3. Stando a un documento legale dell’altro ieri, la procuratrice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha fissato una dichiarazione congiunta preliminare per il 9 di aprile. La conferenza che precederà il ...

