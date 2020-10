Fase 3 | Latini Sace | ' impegnati a sostenere export | infrastrutture e digitale'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Sostegno all'partendo dalle vocazioni settoriali nazionali; un impegno trasversale per lee l'innovazione; tutto questo per creare un sistema più competitivo e più sostenibile… Questo è in sintesi l'impegno quello chee le sue strutture stanno mettendo in campo. Un impegno che è parte di uno sforzo collettivo e di sistema che guarda al futuro di questo Paese". Ad affermarlo è Pierfrancesco, l'amministratore delegato diintervenendo nel corso dell'evento di oggi del Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times 'Made in Italy. The Restart'. Per i prossimi mesi sul tavolo, sottolinea, "ci sono ancora tante sfide che stiamo disegnando nel ...