Covid | Panenka in rianimazione | l' inventore del ' cucchiaio' rischia la vita

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il mondo del calcio è in apprensione per Antonin. È l'ex attaccante della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 1976, celebre per essere stato l'del rigore 'a', e ora è ...

Corriere : Panenka ha il Covid-19, è grave: il re del «cucchiaio» attaccato al respiratore - dcourdier : RT @Corriere: Panenka ha il Covid, è grave: quel rigore «a cucchiaio» nato «grazie» alla Cortina di F... - olivioromanini : RT @Corriere: Panenka ha il Covid, è grave: quel rigore «a cucchiaio» nato «grazie» alla Cortina di F... - ostinAzione : RT @Corriere: Panenka ha il Covid, è grave: quel rigore «a cucchiaio» nato «grazie» alla Cortina di F... - Corriere : Panenka ha il Covid, è grave: quel rigore «a cucchiaio» nato «grazie» alla Cortina di F... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Panenka

Il mondo del calcio - e non solo - in grande apprensione per Antonin Panenka. L'ex attaccante della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 1976, celebre per essere stato l'inventore del rigore "a cucchi ...Il mondo del calcio è in apprensione per Antonin Panenka. È l'ex attaccante della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 1976, celebre per essere stato l'inventore del ...