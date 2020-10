Covid, Coldiretti-Ixè: “Torna la paura per l’85% degli italiani” (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Aumenta drasticamente la paura per l’emergenza Coronavirus, con l’85% dei cittadini che si dichiara preoccupato o molto preoccupato per la crisi sanitaria in atto. Numeri che, dopo mesi di fiducia crescente, segnano una netta inversione di tendenza . È quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixe’ sulla nuova ondata della pandemia in Italia divulgata dopo la proroga dello stato di emergenza che, di fronte all’avanzare del virus, prevede l’adozione di misure più restrittive per i cittadini. Una situazione che – sottolinea la Coldiretti – ha fatto tornare i livelli di preoccupazione degli italiani sui valori di inizio maggio nel periodo di lockdown. Quasi la metà degli italiani (43%) – secondo l’indagine ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Aumenta drasticamente laper l’emergenza Coronavirus, con l’85% dei cittadini che si dichiara preoccupato o molto preoccupato per la crisi sanitaria in atto. Numeri che, dopo mesi di fiducia crescente, segnano una netta inversione di tendenza . È quanto emerge dalla prima indagine/Ixe’ sulla nuova ondata della pandemia in Italia divulgata dopo la proroga dello stato di emergenza che, di fronte all’avanzare del virus, prevede l’adozione di misure più restrittive per i cittadini. Una situazione che – sottolinea la– ha fatto tornare i livelli di preoccupazioneitaliani sui valori di inizio maggio nel periodo di lockdown. Quasi la metàitaliani (43%) – secondo l’indagine ...

E’ l’analisi di Coldiretti Puglia, presentata durante l’incontro sul lavoro nei campi ai tempi del Covid, con le imprese agricole che hanno subito un ingente aggravio dei costi a carico delle imprese ...

Covid, Coldiretti-Ixè: "Torna la paura per l'85% degli italiani"

Il 43% conosce qualcuno contagiato, preoccupano salute e lavoro. L'indagine sulla nuova ondata della pandemia in Italia rileva una netta inversione di tendenza dopo mesi di fiducia crescente ...

E' l'analisi di Coldiretti Puglia, presentata durante l'incontro sul lavoro nei campi ai tempi del Covid, con le imprese agricole che hanno subito un ingente aggravio dei costi a carico delle imprese