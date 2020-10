Coronavirus Pomezia, altri due casi: classe in isolamento all’Orazio, alunno contagiato al Pascal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano i contagi nelle scuole di Pomezia, dove questa mattina è stato effettuato il tampone a un’alunna della scuola elementare Orazio. La classe è stata posta in isolamento preventivo in attesa dei risultati. Questo pomeriggio si è invece avuta conferma della positività al Coronavirus di un ragazzo che frequenta il liceo scientifico Pascal. La scuola proprio in questi minuti sta contattando i compagni di classe del giovane, invitandoli a restare a casa. Domani ci sarà la formalizzazione di entrambi gli eventi attraverso la nota comunicata alla Asl e successivamente al Comune di Pomezia. Coronavirus Pomezia, altri due casi: classe in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano i contagi nelle scuole di, dove questa mattina è stato effettuato il tampone a un’alunna della scuola elementare Orazio. Laè stata posta inpreventivo in attesa dei risultati. Questo pomeriggio si è invece avuta conferma della positività aldi un ragazzo che frequenta il liceo scientifico. La scuola proprio in questi minuti sta contattando i compagni didel giovane, invitandoli a restare a casa. Domani ci sarà la formalizzazione di entrambi gli eventi attraverso la nota comunicata alla Asl e successivamente al Comune diduein ...

