Coronavirus: a Latina mini lockdown per 14 giorni per un'impennata di contagi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella provincia di Latina si è deciso per un mini lockdown per 14 giorni. Il presidente della regione Lazio ha firmato l'ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e cerimonie religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle ore 24 per pub bar e ristoranti. Scattati anche il divieto di assembramento davanti scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto anche il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo. Infine si invita a favorire lo smart working.

