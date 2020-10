Asma grave, per 3 pazienti su 4 ha un forte impatto sulla qualità della vita: “Con le terapie biologiche notevoli passi avanti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Circa tre pazienti con Asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualita’ della propria vita. Il dato emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi. Si tratta della prima indagine specifica su pazienti con Asma grave, di cui e’ da oggi disponibile un estratto su thenextbreath.it </>, il portale italiano di Sanofi dedicato a pazienti e medici per informare sull’Asma grave con infiammazione di tipo 2 e le sue comorbidita’. L’Asma grave presenta un quadro clinico che incide in maniera significativa sulle ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Circa treconsu quattro evidenziano come la patologia abbia unqualita’propria. Il dato emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi. Si trattaprima indagine specifica sucon, di cui e’ da oggi disponibile un estratto su thenextbreath.it >, il portale italiano di Sanofi dedicato ae medici per informare sull’con infiammazione di tipo 2 e le sue comorbidita’. L’presenta un quadro clinico che incide in maniera significativa sulle ...

Fare chiarezza sulla differenza tra asma e asma grave, informare sul reale impatto epidemiologico della patologia e sulle conseguenze a cui si può andare incontro in caso di mancata diagnosi o di scar ...

‘Conoscere la differenza, fa la differenza’ nell’asma grave

Nuova campagna realizzata e promossa dall’Associazione Respiriamo Insieme Onlus con il supporto di AstraZeneca Italia per fare chiarezza su una patologia sotto diagnosticata che in Italia colpisce 300 ...

