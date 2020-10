Anziano si da fuoco in mezzo alla strada: “Buon compleanno Putin” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un uomo di 71 anni si è dato fuoco in una strada affollata nel centro di San Pietroburgo in occasione del 68° compleanno del Presidente Vladimir Putin. Lo riporta il Moscow Times. LEGGI ANCHE: Covid alla Casa Bianca: imperversava già da tempo Trump torna nello studio ovale: “Mi sento benedetto da Dio” L’Anziano, riportano diversi … L'articolo Anziano si da fuoco in mezzo alla strada: “Buon compleanno Putin” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un uomo di 71 anni si è datoin unaaffollata nel centro di San Pietroburgo in occasione del 68°del Presidente Vladimir Putin. Lo riporta il Moscow Times. LEGGI ANCHE: CovidCasa Bianca: imperversava già da tempo Trump torna nello studio ovale: “Mi sento benedetto da Dio” L’, riportano diversi … L'articolosi dain: “BuonPutin” proviene da www.meteoweek.com.

UnioneSarda : #Russia - 'Buon compleanno Putin': anziano si dà fuoco in pieno centro a #SanPietroburgo - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: I Vigili del fuoco di #Isernia intervengono con un gruppo elettrogeno per alimentare l'apparecchiatura salvavita di un #anzi… - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: I Vigili del fuoco di #Isernia intervengono con un gruppo elettrogeno per alimentare l'apparecchiatura salvavita di un #anzi… - TgrMolise : I Vigili del fuoco di #Isernia intervengono con un gruppo elettrogeno per alimentare l'apparecchiatura salvavita di… - Primonumero : Manca l’energia per alimentare la macchina dell’ossigeno, anziano ‘salvato’ dai Vigili del Fuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano fuoco "Buon compleanno Putin": anziano si dà fuoco in pieno centro a San Pietroburgo L'Unione Sarda "Buon compleanno Putin": anziano si dà fuoco in pieno centro a San Pietroburgo

Un uomo di 71 anni si è dato fuoco in una strada affollata nel centro di San Pietroburgo in occasione del 68° compleanno del Presidente Vladimir Putin. Lo riporta il Moscow Times. L'anziano, riportano ...

Anziani non rispondono al telefono: vigili del fuoco li trovano a letto

PORTO SAN GIORGIO – Coppia di anziani non risponde al telefono, intervengono i vigili del fuoco. E' successo questa mattina, intorno alle 7 in viale Buozzi, nel centro di Porto San Giorgio. La figlia ...

Un uomo di 71 anni si è dato fuoco in una strada affollata nel centro di San Pietroburgo in occasione del 68° compleanno del Presidente Vladimir Putin. Lo riporta il Moscow Times. L'anziano, riportano ...PORTO SAN GIORGIO – Coppia di anziani non risponde al telefono, intervengono i vigili del fuoco. E' successo questa mattina, intorno alle 7 in viale Buozzi, nel centro di Porto San Giorgio. La figlia ...