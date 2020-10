Usa 2020, Biden: “No a secondo dibattitto con Trump ancora positivo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Manca poco alle elezioni di Usa 2020, con Joe Biden che chiude ad un secondo dibattito con Trump, se ancora positivo al Coronavirus. Si riscalada la corsa alla Casa Bianca. Infatti manca pochissimo alle elezioni di Usa 2020 con il candidato democratico Joe Biden che sembra in netto vantaggio su Donald Trump nei sondaggi. Infatti … L'articolo Usa 2020, Biden: “No a secondo dibattitto con Trump ancora positivo” proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Manca poco alle elezioni di Usa, con Joeche chiude ad undibattito con, sepositivo al Coronavirus. Si riscalada la corsa alla Casa Bianca. Infatti manca pochissimo alle elezioni di Usacon il candidato democratico Joeche sembra in netto vantaggio su Donaldnei sondaggi. Infatti … L'articolo Usa: “No aconpositivo” proviene da .

