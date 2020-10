Un polmone artificiale per aiutare i bambini prematuri

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Inati, spesso, non riescono a sopravvivere poiché i polmoni non sono completamente formati e, di conseguenza, non riescono a respirare da soli ed assorbire la quantità di ossigeno necessaria alla sopravvivenza. Prima della nascita, la funzione respiratoria viene espletata dalla placenta, ed è proprio grazie a questo assunto che molti medici e scienziati si sono prodigati per ricercare una soluzione in tal senso. Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dagli esperti della McMaster University, è stato in grado di realizzare unin grado dii neonati naticon difficoltà respiratorie. Si tratta di un dispositivo portatile in grado di salvare molte vite, poiché riuscirebbe ad ...