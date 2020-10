Truffati dalle banche | dopo 13 anni partono finalmente i rimborsi dello Stato

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’incubo per migliaia di italiani sta per finire, o almeno si spera. Il Governo ha iniziato a risarcire i clienti delleche durante la crisi finanziaria del 2007 e 2008 hanno pagato di tasca propria i crac e i dissesti degli istituti di credito a cui avevano affidato i loro risparmi. Per chi non se lo ricordasse, la “grande recessione”, com’era stata ribattezzata, è stata una crisi economica mondiale durata per ben 6, fino al 2013, scoppiata negli Stati Uniti in seguito alla crisi dei mutui subprime e allo scoppio della bolla del mercato immobiliare. A catena, il mondo economico ètravolto prima da una grave crisi finanziaria innescatasi in America, e poi diventata internazionale, colpendo moltissimi Paesi, tranne alcune eccezioni, come India e Cina. La spirale recessiva si ...