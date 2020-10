Stop obbligato per Amadeus: è lo stesso conduttore a dare la notizia al suo pubblico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Amadeus è tornato in onda da poche settimane con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, il fortunato game show del pre sereale di Rai1. La decima edizione del programma tanto amato dal pubblico non ha subito modifiche profonde ma solo qualche piccola novità quest’anno. Come “il domandone”: il concorrente (o la concorrente) ha a disposizione una busta contenente una curiosità che, rivolta ad uno degli ignoti scelti da chi gioca, può essere la mano dal cielo che facilità tutti a indovinare il suo hobby. Il meccanismo è sempre lo stesso. Il concorrente deve abbinare a 8 ignoti la giusta identità attraverso logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In palio ogni sera 250mila euro, che, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è tornato in onda da poche settimane con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, il fortunato game show del pre sereale di Rai1. La decima edizione del programma tanto amato dalnon ha subito modifiche profonde ma solo qualche piccola novità quest’anno. Come “il domandone”: il concorrente (o la concorrente) ha a disposizione una busta contenente una curiosità che, rivolta ad uno degli ignoti scelti da chi gioca, può essere la mano dal cielo che facilità tutti a indovinare il suo hobby. Il meccanismo è sempre lo. Il concorrente deve abbinare a 8 ignoti la giusta identità attraverso logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In palio ogni sera 250mila euro, che, ...

SusyVelotti : @stanzaselvaggia Forse perché hanno chiuso tutte le loro frontiere e si sono blindati. Non concedono più visti ai t… - dialessandro5 : @macho_morandi @GiErre7 @SpudFNVPN Se dovesse essere il caso si. D’altronde i contagi stanno aumentando tantissimo.… - IFreeInfo : @disinformatico @GiaSilvestrini Vabbe ma allora che senso ha scusa. Preferisco che sia obbligato a fare la 40ena ma… - Angelo950MS : @AmedFre @CorSport L autorita sanitaria non ha obbligato nessuno stop. Leggi. E se non sai leggere fattelo leggere da qualcuno. Capra - AmedFre : @Sport_Mediaset La Juve dimostra ancora una volta la sua protervia. L'articolo 2 del regolamento approvato per il C… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop obbligato Venti lavoratori Brugola mai rientrati dalla cassa IL GIORNO New York, stop alle auto endotermiche entro il 2035? Presentato un disegno di legge

Presentato un disegno di legge che prevede il divieto di vendita di nuove auto endotermiche entro il 2035 nello stato di New York ...

Appello ad Acquaroli: serve un Assessore alla Sanità, stop lotte di partito

Queste, le parole di Micaela Vitri, Consigliera Regionale (gruppo Pd) nell’appello al presidente Acquaroli: “Stiamo vivendo una nuova allerta Covid-19 e noi consiglieri regionali nelle Marche, a 15 gi ...

Presentato un disegno di legge che prevede il divieto di vendita di nuove auto endotermiche entro il 2035 nello stato di New York ...Queste, le parole di Micaela Vitri, Consigliera Regionale (gruppo Pd) nell’appello al presidente Acquaroli: “Stiamo vivendo una nuova allerta Covid-19 e noi consiglieri regionali nelle Marche, a 15 gi ...