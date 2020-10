Stato d’emergenza, Conte può giocare di nuovo a fare il “capetto”: Pd e M5S danno il via libera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alla fine ce l’hanno fatta. La maggioranza ha approvato la propria risoluzione alla Camera sulla proroga dello Stato d’emergenza per il Covid con 253 sì, 3 voti contrari e 17 astenuti. Il voto arriva dopo il grave incidente politico in cui sono incorsi ieri i giallorossi, che dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, non erano riusciti ad approvare il testo per mancanza del numero legale. Dando la misura esatta dello sbando in cui versano. Via libera della Camera sullo Stato d’emergenza Il voto alla Camera sullo Stato d’emergenza, al quale l’opposizione non ha partecipato, consente ora al governo di procedere con il Dpcm che lo proroga fino al 31 gennaio. Il Consiglio dei ministri è Stato convocato oggi alle 11. Al primo punto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alla fine ce l’hanno fatta. La maggioranza ha approvato la propria risoluzione alla Camera sulla proroga dellod’emergenza per il Covid con 253 sì, 3 voti contrari e 17 astenuti. Il voto arriva dopo il grave incidente politico in cui sono incorsi ieri i giallorossi, che dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, non erano riusciti ad approvare il testo per mancanza del numero legale. Dando la misura esatta dello sbando in cui versano. Viadella Camera sullod’emergenza Il voto alla Camera sullod’emergenza, al quale l’opposizione non ha partecipato, consente ora al governo di procedere con il Dpcm che lo proroga fino al 31 gennaio. Il Consiglio dei ministri èconvocato oggi alle 11. Al primo punto ...

