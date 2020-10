Scontro Sileri-Cts | il viceministro | “Dal Comitato troppa burocrazia” La replica | “Critiche avventate e superficiali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildella Salute interviene in tv e parla, tra le altre cose, di un eccesso di burocrazia deltecnico scientifico. Che, accusando l’esponente del governo di strumentalizzare il lavoro del. Ètra Pierpaoloe il Cts. Intervendendo a Dimartedì, su La7, ilaveva spiegato di aver chiesto chiarimenti specifici al. “Secondo me c’èburocrazia neltecnico scientifico. Non si possono aspettare otto ore per i tamponi”, aveva detto tra le altre cose. Che poi aveva chiesto: “Diteci se si può ridurre la quarantena e se possiamo fare test salivari nelle scuole di ...