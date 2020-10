Ricciardi: «Hanno fatto bene le Asl di Napoli, hanno evitato un focolaio» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Walter Ricciardi, consulente ministero Salute a Radio Punto Nuovo, ha detto anche che il protocollo va cambiato. Si è poi soffermato sul caso Juve-Napoli. Ha fatto bene le Asl di Napoli a tutelare la salute pubblica, evitando che ci siano persone che dalla Campania potessero far circolare il virus. Da quello che letto, le Asl di Napoli hanno evitato il focolaio epidemico. Come si spezzano le catene? Il rischio di contagio è alto, uno sport come il calcio pone un elevato. Le Asl interverranno ogni volta che c’è stato un positivo disponendo che un soggetto potenzialmente infetto deve andare in quarantena fiduciaria, seguendo il dettato costituzionale ed anche civili e penali. Calciatori della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Walter, consulente ministero Salute a Radio Punto Nuovo, ha detto anche che il protocollo va cambiato. Si è poi soffermato sul caso Juve-. Hale Asl dia tutelare la salute pubblica, evitando che ci siano persone che dalla Campania potessero far circolare il virus. Da quello che letto, le Asl diilepidemico. Come si spezzano le catene? Il rischio di contagio è alto, uno sport come il calcio pone un elevato. Le Asl interverranno ogni volta che c’è stato un positivo disponendo che un soggetto potenzialmente infetto deve andare in quarantena fiduciaria, seguendo il dettato costituzionale ed anche civili e penali. Calciatori della ...

