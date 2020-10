Psg, Kean e la scelta del 18: “È stato numero di grandi attaccanti come Ibrahimovic e Icardi…” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Paris Saint-Germain ha messo a segno un colpo a sorpresa nel reparto avanzato: Moise Kean. L'attaccante italiano, venduto solamente un anno fa all'Everton, ha salutato il campionato inglese dopo appena una stagione ed è approdato in Ligue 1 nei campioni di Francia in carica. Il centravanti ha parlato ai canali ufficiali della società spiegando i motivi che l'hanno portato a Parigi e alla scelta del numero di maglia 18.Kean: il 18 e... il consiglio di Florenzi"Mi sento un giocatore importante perchè tanti grandi calciatori hanno indossato questa maglia, tutti i migliori attaccanti hanno giocato qui e la Ligue 1 è un buon campionato", ha esordito Kean sul suo approdo al Psg. "Devo dire che la presenza di tanti grandi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Paris Saint-Germain ha messo a segno un colpo a sorpresa nel reparto avanzato: Moise. L'attaccante italiano, venduto solamente un anno fa all'Everton, ha salutato il campionato inglese dopo appena una stagione ed è approdato in Ligue 1 nei campioni di Francia in carica. Il centravanti ha parlato ai canali ufficiali della società spiegando i motivi che l'hanno portato a Parigi e alladeldi maglia 18.: il 18 e... il consiglio di Florenzi"Mi sento un giocatore importante perchè tanticalciatori hanno indossato questa maglia, tutti i migliorihanno giocato qui e la Ligue 1 è un buon campionato", ha esorditosul suo approdo al Psg. "Devo dire che la presenza di tanti...

romeoagresti : Moise #Kean si avvicina a grandi passi verso il #PSG (via @SimoneRovera) ???? - DiMarzio : #Kean saluta l'Everton: va in prestito al #PSG #calciomercato #EFC - ItaSportPress : Psg, Kean e la scelta del 18: 'È stato numero di grandi attaccanti come Ibrahimovic e Icardi...' -… - TuttoMercatoWeb : PSG, Kean e la 18: 'Lo hanno indossato Ibra e Icardi: è il numero dei grandi attaccanti' - clikservernet : Kean: “Il PSG è un club con tanti fuoriclasse e trofei. Posso far bene” -