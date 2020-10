Piazza Affari in rosso con le altre borse europee

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa pere leprincipali., che prendono la via del ribasso, sulle indicazioni dei Future USA che preannunciano una partenza negativa di Wall Street. Il mercato americano sconta ancora l’annuncio di Trump, che ha congelato il pacchetto di aiuti sino alle elezioni. Pesano anche alcuni dati macro negativi, in particolare quello della produzione tedesca. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +127 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,78%. Nello scenario borsistico europeo debole Francoforte, con un calo dello 0,44%, tentennante Londra, che non evidenzia significative ...