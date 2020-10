Nobel per la chimica in rosa: premiate una francese e un’americana per il “taglia-incolla del Dna” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la chimica 2020 è stato assegnato oggi a due donne, le scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, “per avere sviluppato un sistema di editing del genoma”. Il Nobel per la chimica viene assegnato dal 1901. “Il mio desiderio è che questo premio fornisca un messaggio positivo alle ragazze che vorrebbero seguire il percorso della scienza. Può mostrare loro che le donne nella scienza possono avere un impatto anche attraverso la ricerca che stanno svolgendo”. Così la scienziata francese Emmanuelle Charpentier. Nata a Juvisy-sur-Orge, in Francia, nel 1968, Direttore del Max Planck Unit for the Science of Pathogens di Berlino, in Germania, ed alla scienziata statunitense Jennifer A. Doudna nata nel 1964 a Washington, negli Usa, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Premioper la2020 è stato assegnato oggi a due donne, le scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, “per avere sviluppato un sistema di editing del genoma”. Ilper laviene assegnato dal 1901. “Il mio desiderio è che questo premio fornisca un messaggio positivo alle ragazze che vorrebbero seguire il percorso della scienza. Può mostrare loro che le donne nella scienza possono avere un impatto anche attraverso la ricerca che stanno svolgendo”. Così la scienziataEmmanuelle Charpentier. Nata a Juvisy-sur-Orge, in Francia, nel 1968, Direttore del Max Planck Unit for the Science of Pathogens di Berlino, in Germania, ed alla scienziata statunitense Jennifer A. Doudna nata nel 1964 a Washington, negli Usa, ...

