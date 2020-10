Nazionale, due calciatori positivi nell’Under 21: squadra in isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due calciatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al coronavirus ed ora l’intera squadra con anche lo staff sono in isolamento in attesa delle indicazioni dell’ASL Due calciatori della Nazionale Under 21 dell’Italia, in ritiro a Tirrenia in attesa del match di qualificazione agli Europei di venerdì contro l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19. … L'articolo Nazionale, due calciatori positivi nell’Under 21: squadra in isolamento proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) DuedellaUnder 21 sono risultatial coronavirus ed ora l’interacon anche lo staff sono inin attesa delle indicazioni dell’ASL DuedellaUnder 21 dell’Italia, in ritiro a Tirrenia in attesa del match di qualificazione agli Europei di venerdì contro l’Islanda, sono risultatial Covid-19. … L'articolo, duenell’Under 21:inproviene da .

matteosalvinimi : Parla di emergenza nazionale, litiga e non va in Aula: numero legale mancato due volte. La minoranza di governo si… - matteosalvinimi : Il loro comportamento si commenta da solo, basta questa immagine. E oggi alla Camera: parlano di emergenza nazional… - zazoomblog : Coronavirus positivi due giocatori della Nazionale Under 21: allenamenti annullati - #Coronavirus #positivi… - PianetaMilan : .@Vivo_Azzurro #Under21, due giocatori positivi al tampone: allenamento annullato - #ItaliaUnder21 #Nazionale… - Tizio_Original : RT @Open_gol: Rischio focolaio nella Nazionale under 21, due azzurrini positivi: saltano gli allenamenti -