Lautaro gioca con Messi ma è rimasto all'Inter. Ora il rinnovo per scacciare via i cattivi pensieri

Lautaro Martinez è rimasto all'Inter ma potrà coronare comunque il sogno di giocare con Leo Messi. Non al Barcellona e nemmeno all'Inter, ma in Nazionale. Il giocatore infatti è volato in Argentina e ...

TS – Rinnovo Lautaro, Marotta non ha fretta. Ingaggio, clausola e firma: l’Inter detta le condizioni

Dopo aver resistito sul mercato alle avances del Barcellona, Marotta è pronto a blindare il numero 10 argentino. L’Inter ha già incontrato i suoi agenti, Beto Yaque e Sergio Z ...

