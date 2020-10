La Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21% (Di mercoledì 7 ottobre 2020) crolla il titolo della Roma in Borsa, che cede il 21,58% (0,198 euro per azione) e ancora non riesce ad allinearsi al prezzo dell’opa di Friedkin (0,1165). Il risultato arriva dopo la pubblicazione del comunicato del club giallorosso sui risultati economici della Società e del Gruppo al 30 giugno 2020. Il club giallorosso ha sottolineato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ildellain, che cede il 21,58% (0,198 euro per azione) e ancora non riesce ad allinearsi al prezzo dell’opa di Friedkin (0,1165). Il risultato arriva dopo la pubblicazione del comunicato del club giallorosso sui risultati economici della Società e del Gruppo al 30 giugno 2020. Il club giallorosso ha sottolineato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: La #Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21% - AgReds : RT @CalcioFinanza: La #Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21% - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: La #Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21% - ASRomaStats : RT @CalcioFinanza: La #Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21% - 86_Iongo : RT @CalcioFinanza: La #Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21% -

Ultime Notizie dalla rete : Roma crolla La Roma crolla in borsa: il titolo cede il 21% Siamo la Roma Becciu, la storia e gli affari dello scandalo che ha sconvolto il Vaticano

La tempesta che travolge la Curia romana ha dei pregressi complessi, che partono nel 2014 e ancor prima dalla creazione dell’Aif. ma aè anche la storia della fine di un’amicizia.

La Roma crolla in Borsa: il titolo segna -21%

Crolla il titolo della Roma in Borsa, che cede il 21,58% (0,198 euro per azione) e ancora non riesce ad allinearsi al prezzo dell’opa di Friedkin (0,1165). Il risultato arriva dopo la pubblicazione ...

La tempesta che travolge la Curia romana ha dei pregressi complessi, che partono nel 2014 e ancor prima dalla creazione dell’Aif. ma aè anche la storia della fine di un’amicizia.Crolla il titolo della Roma in Borsa, che cede il 21,58% (0,198 euro per azione) e ancora non riesce ad allinearsi al prezzo dell’opa di Friedkin (0,1165). Il risultato arriva dopo la pubblicazione ...