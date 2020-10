Il Giappone rinuncia all' ”hanko”? Suga vuole eliminare i sigilli dopo XVIII secoli

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilsta per abbandonare l'"hanko". Cos'è l'"hanko"? E' il sigillo tondo che nel Sol levante fa da firma legale per ogni cittadino. Uno strumento che, però, nell'attuale mondo digitale in cui la firma può essere elettronica e molta della comunicazione avviene via email, appare inesorabilmente datato. Così oggi il primo ministro Yoshihideha chiesto al governo di preparare piani per abbandonare la veneranda tradizione del sigillo.ha promesso, arrivando alla premiership alcune settimane fa, di migliorare l'efficienza della burocrazia e di accrescere il numero dei servizi erogabili online, al momento piuttosto scarsi. "Voglio che tutti i ministeri compilino una revisione complessiva delle loro procedure amministrative nel prossimo futuro", ha ribadito oggial Consiglio per ...