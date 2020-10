Gli auricolari che cambiano forma in base al tuo padiglione auricolare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra i produttori di auricolari c’è chi punta sulla riproduzione del suono, chi sull’autonomia e chi sul materiale, poiché si tratta di un dispositivo utilizzato in molti contesti diversi. Se c’è una peculiarità che mette tutti d’accordo, tuttavia, è il comfort che devono assicurare, specie per chi si intrattiene con lunghe telefonate, nell’ascolto di playlist varie e in sessioni di gioco. Una possibile soluzione potrebbe arrivare con le Ultimate Ears Fit, modello sviluppato dall’omonima (senza Fit) azienda controllata da Logitech, in grado di modellare la rispettiva forma entro 60 secondi in relazione al padiglione auricolare di chi li indossa. Operazione consentita da luci a led capaci di trasformare le punte, rese in ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra i produttori dic’è chi punta sulla riproduzione del suono, chi sull’autonomia e chi sul materiale, poiché si tratta di un dispositivo utilizzato in molti contesti diversi. Se c’è una peculiarità che mette tutti d’accordo, tuttavia, è il comfort che devono assicurare, specie per chi si intrattiene con lunghe telefonate, nell’ascolto di playlist varie e in sessioni di gioco. Una possibile soluzione potrebbe arrivare con le Ultimate Ears Fit, modello sviluppato dall’omonima (senza Fit) azienda controllata da Logitech, in grado di modellare la rispettivaentro 60 secondi in relazione aldi chi li indossa. Operazione consentita da luci a led capaci di trasre le punte, rese in ...

notebookitalia : Un'occasione speciale merita un'edizione speciale: Sennheiser celebra il suo 75° anniversario con gli auricolari MO… - NuNuZ_00 : Grazie passante che incrociandomi canticchiavi Non Mi Rompete, ora ho qualcosa di bello da cantarmi in testa dopo u… - antoniodini : Antitrust: non ho capito perché Starbucks vende solo il suo caffè nei suoi millemila negozi e va bene così, mentre… - chvmicals : non io che sono in ritardo per lavoro perché stavo cercando gli auricolari buongiorno anche a voi - MATTEO12476 : @matteosalvinimi Un povero idiota con gli auricolari. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auricolari Gli auricolari e le cuffie migliori per fare sport da comprare online elledecor.com Gli auricolari che cambiano forma in base al tuo padiglione auricolare

gli Ultimate Ears Fit puntano tutto sulla comodità e costano 200 dollari Tra i produttori di auricolari c’è chi punta sulla riproduzione del suono, chi sull’autonomia e chi sul materiale, poiché si ...

Grado GT220: auricolari tws iper autonomi dall’audio inconfondibile

Uno dei brand più apprezzati dagli esperti del settore, Grado, azienda newyorkese a conduzione familiare, ha annunciato il suo primo paio di auricolari senza fili, i Grado GT220, con grande autonomia, ...

gli Ultimate Ears Fit puntano tutto sulla comodità e costano 200 dollari Tra i produttori di auricolari c’è chi punta sulla riproduzione del suono, chi sull’autonomia e chi sul materiale, poiché si ...Uno dei brand più apprezzati dagli esperti del settore, Grado, azienda newyorkese a conduzione familiare, ha annunciato il suo primo paio di auricolari senza fili, i Grado GT220, con grande autonomia, ...