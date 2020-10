Enna: giovane disabile malata di Covid violentata in struttura, ora è incinta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. Ragazza disabile con Covid, violentata nella struttura che la accoglieva. Fonte foto: (Web)La Procura di Enna, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale, a causa di un episodio avvenuto in un centro specializzato in città, dove era ospite una ragazza con problemi mentali. La struttura, era zona rossa nello scorso aprile, quando la ragazza era stata ritrovata positiva al Covid-19, ed a causa delle violenze subite, era rimasta incinta. Secondo le prime ricostruzioni infatti, la gravidanza risalirebbe proprio allo scorso aprile. Esami della scientifica, si ricorre al DNA Fonte foto: (Getty Images)La ragazza, ad oggi incinta, era ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura diha aperto un fascicolo per violenza sessuale. Ragazzaconnellache la accoglieva. Fonte foto: (Web)La Procura di, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale, a causa di un episodio avvenuto in un centro specializzato in città, dove era ospite una ragazza con problemi mentali. La, era zona rossa nello scorso aprile, quando la ragazza era stata ritrovata positiva al-19, ed a causa delle violenze subite, era rimasta. Secondo le prime ricostruzioni infatti, la gravidanza risalirebbe proprio allo scorso aprile. Esami della scientifica, si ricorre al DNA Fonte foto: (Getty Images)La ragazza, ad oggi, era ...

Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile con gravi problemi mentali os… - bolartur : RT @ultimenotizie: La Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile ospite di un centro specializzato… - dtm96_usa : RT @ultimenotizie: La Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile ospite di un centro specializzato… - Blocknotes6 : (tgcom24) <La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile con probl… - domenicosabell1 : RT @Agenpress: Enna. Disabile positiva al coronavirus violentata in una struttura. E' incinta -