Dpcm: dall'obbligo delle mascherine al divieto di assembramenti. Le novità (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm ottobre, diffuso in serata dopo il consiglio dei Ministri sancisce, in primo luogo, la proroga dello Stato d'emergenza per lo meno fino al 31 gennaio 2021 e determina l'entrata in vigore di una nuova e generale stretta su mascherine, tamponi, controlli e aggregazione sociale, rapporti di potere con le Regioni.Si torna indietroL'idea è quella di ripercorrere a ritroso la strada fatta in occasione del primo lockdown. In questo senso ai governatori viene tolta la possibilità di emettere ordinanze meno restrittive rispetto a quelle dello Stato centrale e tutto passa nelle mani dell'esecutivo. Proprio questo punto genera malcontento da parte delle regioni che, dallo scorso 18 maggio, avevano riacquistato la possibilità di muoversi liberamente nella propria amministrazione tanto è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nuovoottobre, diffuso in serata dopo il consiglio dei Ministri sancisce, in primo luogo, la proroga dello Stato d'emergenza per lo meno fino al 31 gennaio 2021 e determina l'entrata in vigore di una nuova e generale stretta su, tamponi, controlli e aggregazione sociale, rapporti di potere con le Regioni.Si torna indietroL'idea è quella di ripercorrere a ritroso la strada fatta in occasione del primo lockdown. In questo senso ai governatori viene tolta la possibilità di emettere ordinanze meno restrittive rispetto a quelle dello Stato centrale e tutto passa nelle mani dell'esecutivo. Proprio questo punto genera malcontento da parteregioni che,o scorso 18 maggio, avevano riacquistato la possibilità di muoversi liberamente nella propria amministrazione tanto è ...

Bambini sotto i 6 anni,chi svolge attività sportiva, persone con problemi di salute: solo queste categorie sono risparmiate dalla mascherina obbligatoria ... occasione di contagio e per questo il ...

Nuovo Dpcm, obbligo di mascherina all'aperto: le nuove regole

Va indossata sempre, anche all’aperto. Uniche eccezioni: se si sta in luoghi isolati e durante l’attività sportiva ...

