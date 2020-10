Covid, il leghista Zicchieri ricoverato con polmonite: era al comizio di Salvini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ricovero in ospedale per Francesco Zicchieri, deputato della Lega. Due giorni fa era risultato positivo al coronavirus. Il deputato della Lega era in isolamento, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate: in ospedale gli è stata riscontrata una polmonite Francesco Zicchieri è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il deputato della Lega … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ricovero in ospedale per Francesco, deputato della Lega. Due giorni fa era risultato positivo al coronavirus. Il deputato della Lega era in isolamento, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate: in ospedale gli è stata riscontrata unaFrancescoè statoall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il deputato della Lega … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

