Confronto Salvini-Giorgetti sulla fase 2 della Lega | resta il nodo Ue

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un’ora di colloquio cordiale, privato e senza interruzioni tra Matteoe Giancarloè servito per delineare l’agendanei prossimi mesi e la road map delle prossime settimane. Punto centrale, la riorganizzazione politica con il varo imminentesegreteria che cristallizzerà la maggiore “collegialità” invocata praticamente da tutti dopo le Regionali:sarà uno dei vice con Lorenzo Fontana e Andrea Crippa, ma per tanti motivi il più “pesante”. Poi lo spazioin Italia, soprattutto se a fine legislatura dovesse passare la legge elettorale in senso proporzionale, e quello in Europa dove gli equilibri stanno cambiando.Una ...