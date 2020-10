Con Covid più stress per 70% lavoratori, la maggioranza confida in aiuto di robot e intelligenza artificiale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 2020 è stato l'anno più stressante di sempre per i lavoratori di tutto il mondo e le persone desiderano essere aiutate anche con strumenti che usano l'intelligenza artificiale. E' ciò che emerge da un nuovo studio di Oracle e Workplace Intelligence, una società di consulenza e ricerca per le risorse umane. La ricerca condotta, che ha coinvolto oltre 12.000 persone (dipendenti, manager, leader delle risorse umane e alti dirigenti in 11 paesi del mondo, compresa l'Italia), ha rilevato che la pandemia Covid-19 ha aumentato lo stress, l'ansia e il rischio di burn-out sul posto di lavoro per le persone di tutto il mondo; emerge, inoltre, che chi si trova difficoltà preferirebbe rivolgersi a 'bot' potenziati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 2020 è stato l'anno piùante di sempre per idi tutto il mondo e le persone desiderano essere aiutate anche con strumenti che usano l'. E' ciò che emerge da un nuovo studio di Oracle e Workplace Intelligence, una società di consulenza e ricerca per le risorse umane. La ricerca condotta, che ha coinvolto oltre 12.000 persone (dipendenti, manager, leader delle risorse umane e alti dirigenti in 11 paesi del mondo, compresa l'Italia), ha rilevato che la pandemia-19 ha aumentato lo, l'ansia e il rischio di burn-out sul posto di lavoro per le persone di tutto il mondo; emerge, inoltre, che chi si trova difficoltà preferirebbe rivolgersi a 'bot' potenziati ...

matteosalvinimi : ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza… - Palazzo_Chigi : #Immuni offre un valido contributo al contrasto del Covid-19: gratuita, totalmente anonima, aiuta a spezzare la cat… - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - vitocontesi : La mia Agenzia sta morendo dopo 34 anni di attività #Covid_19 ed io con lei, prima di morire farò un casino,non ho… - Telma37313958 : RT @matteosalvinimi: ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Covid, stato di emergenza fino al 31 gennaio: ok dalla Camera con 253 sì e 5 no alla risoluzione di maggioranza Il Messaggero Media Webinar di Columbia Threadneedle Investments

La seconda ondata del virus sta avendo luogo in Europa in modo anche preoccupante per alcune aree. Per questo ci sentiamo relativamente cauti sul contesto macroeconomico di molti paesi e infatti le az ...

Toscana, vaccini gratis per i donatori di sangue

Avis ha lanciato la campagna #Fattiglianticorpi, che punta a sensibilizzare i donatori sull’importanza di sviluppare le difese immunitarie contro l’influenza di stagione. La campagna di vaccinazione a ...

La seconda ondata del virus sta avendo luogo in Europa in modo anche preoccupante per alcune aree. Per questo ci sentiamo relativamente cauti sul contesto macroeconomico di molti paesi e infatti le az ...Avis ha lanciato la campagna #Fattiglianticorpi, che punta a sensibilizzare i donatori sull’importanza di sviluppare le difese immunitarie contro l’influenza di stagione. La campagna di vaccinazione a ...