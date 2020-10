Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Milan, rinnovo Donnarumma – Secondo Corriere dello Sport, a breve Mino Raiola avrà un incontro con il Milan per discutere il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il nodo resta la clausola. Gotze, perchè Maldini ha rifiutato – Sempre a proposito di Milan, Fabrizio Romano svela che Mario Gotze era stato proposto ai rossoneri ma la sua inchiesta di ingaggio (5 milioni) ha frenato subito l’operazione. Inter, nuovo contratto per Lautaro – Evitata la cessione al Barcellona, l’Inter lavora al nuovo contratto di Lautaro Martinez con un inaggio che si avvicinerà ai 7,5 milioni l’anno percepiti da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Milan, rinnovo Donnarumma – Secondo Corriere dello Sport, a breve Mino Raiola avrà un incontro con il Milan per discutere il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il nodo resta la clausola. Gotze, perchè Maldini ha rifiutato – Sempre a proposito di Milan, Fabrizio Romano svela che Mario Gotze era stato proposto ai rossoneri ma la sua inchiesta di ingaggio (5 milioni) ha frenato subito l’operazione. Inter, nuovo contratto per Lautaro – Evitata la cessione al Barcellona, l’Inter lavora al nuovo contratto di Lautaro Martinez con un inaggio che si avvicinerà ai 7,5 milioni l’anno percepiti da ...

