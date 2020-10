Bimba corre incontro alla madre | lei fa retromarcia | la investe e la uccide

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unacontenta per l’arrivo dellagli, la donna non se ne accorge e facendola. La comunità di Luzerne, piccolo centro abitato della Pennsylvania, è ancora sotto shock per la morte improvvisa e tragica di unadi soli 3 anni. A rendere maggiormente drammatica la scomparsa della piccola …