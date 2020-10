Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 6 ottobre 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 6 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3656 spettatori (share 16.63%). Il film Jurassic World – Il regno distrutto su Canale5 ha ottenuto 1838 spettatori (9.35% di share). La puntata de Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1658 spettatori (10.10%); su Rai2 la puntata del programma Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1814 (7.43%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1048 spettatori (5.08%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 1029 spettatori (5.96%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1137 (5.38%). Su Tv8 il ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dei programmi più visti di, martedì 6, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3656 spettatori (share 16.63%). Il film Jurassic World – Il regno distrutto su Canale5 ha ottenuto 1838 spettatori (9.35% di share). La puntata de Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1658 spettatori (10.10%); su Rai2 la puntata del programma Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1814 (7.43%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1048 spettatori (5.08%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 1029 spettatori (5.96%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1137 (5.38%). Su Tv8 il ...

