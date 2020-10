Simeone | sui mezzi pubblici non garantito distanziamento sociale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “In queste ore in ambito governativo si riflette sull’introduzione di nuove misure restrittive finalizzate a contrastare la diffusione del Covid nel nostro Paese soprattutto con la crescita della curva dei contagi.” “Analogamente anche l’amministrazione regionale dovrebbe intervenire con provvedimenti concreti volti a limitare il rischio di trasmissione del virus. Purtroppo riscontro che in alcuni settori la Regione latita e i problemi aumentano”. Lo dichiara in una nota Giuseppe, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. “Mi corre infatti l’obbligo di segnalare criticita’ notevoli legate al rischio assembramenti suidi trasporto. In tutta la Regione- ...