Roma | Kumbulla dall' Albania | Felice di essere in un club con molta storia

(Di martedì 6 ottobre 2020) Anche lontano da, Marashnon smette di pensare per un attimo alla sua nuova squadra: il difensore è arrivato in giallorosso nel corso di questa estate ed entrato subito nelle grazie di ...

Kumbulla: "Lo scambio di maglia con Chiellini? È il mio idolo d'infanzia"

Il neo difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato dal ritiro dell’Albania, raccontando lo scambio di maglia con Giorgio Chiellini avvenuto quando ancora vestiva la maglia ...

"Sono molto felice perche' sono andato in un club con molta storia in Italia. Credo che questo mi aiutera' in Nazionale, ma ...Il neo difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato dal ritiro dell’Albania, raccontando lo scambio di maglia con Giorgio Chiellini avvenuto quando ancora vestiva la maglia ...

Il periodo difficile, un budget non altissimo, nessuna cessione importante per fare cassa, non hanno permesso alla società di chiudere per gli obiettivi inizialmente sondati, a partire da Kumbulla, ...