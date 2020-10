Recovery Fund, l'Italia ha sette anni per le riforme (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Italia avrà sette anni di tempo per completare l’iter delle riforme e degli investimenti con le risorse del Recovery Fund. Oggi all’Ecofin il ministro Roberto Gualtieri strappa un altro passo in avanti, rispetto all’intesa raggiunta dai leader europei a luglio. In sostanza, si legge nel documento conclusivo, il governo non avrà più 4 anni di tempo per le riforme e 7 anni per gli investimenti, come recitava l’impostazione iniziale, ma dovrà completare tutto “entro la fine di agosto 2026”. Perché il 2026 è l’ultimo anno in cui la Commissione europea potrà raccogliere prestiti sul mercato per il pacchetto anti-crisi Next Generation Eu. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) L’avràdi tempo per completare l’iter dellee degli investimenti con le risorse del. Oggi all’Ecofin il ministro Roberto Gualtieri strappa un altro passo in avanti, rispetto all’intesa raggiunta dai leader europei a luglio. In sostanza, si legge nel documento conclusivo, il governo non avrà più 4di tempo per lee 7per gli investimenti, come recitava l’impostazione iniziale, ma dovrà completare tutto “entro la fine di agosto 2026”. Perché il 2026 è l’ultimo anno in cui la Commissione europea potrà raccogliere prestiti sul mercato per il pacchetto anti-crisi Next Generation Eu. ...

