Pelle rovinata dopo l' estate? Ci pensa la vitamina C

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) L'è finita e ladel viso sembra spenta, grigia e improvvisamente “tirata”? La brutta notizia è che la nostracomincia a invecchiare intorno ai 25 anni di età. L'ossidazione cellulare rappresenta una delle cause primarie dell'invecchiamento cutaneo ed è provocata da molti fattori – sia esogeni che endogeni – come le radiazioni UV, il fumo, l'alimentazione scorretta, l'inquinamento e lo smog. Che significa per la nostra? Un'eccessiva presenza di radicali liberi, ovvero segni d'espressione, macchie, colorito spento, rughe. Ecco, però, la buona notizia: c'è un alleato nella lotta all'invecchiamento precoce e si chiama Acido Ascorbico, meglio conosciuto comeC. Questo ingrediente, infatti, gioca un ...