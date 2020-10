No Time To Die, Daniel Craig commenta il rinvio: "Una cosa più grande di noi" (Di martedì 6 ottobre 2020) Daniel Craig è intervenuto sul nuovo rinvio della data di uscita per No Time To Die: il venticinquesimo film di James Bond è stato infatti rinviato al 2021. Anche Daniel Craig ha voluto dire la sua sull'ennesimo rinvio di No Time To Die, 25° capitolo cinematografico per James Bond, che avrebbe dovuto esordire in sala la scorsa primavera, rimandato a novembre per motivi tristemente noti e ora slittato direttamente al 2 aprile 2021. Così l'interprete dell'agente segreto più famoso al mondo ha ritenuto di dovere in qualche modo "consolare" tutti i fan che dovranno per ora accontentarsi di rivedere a casa, per l'ennesima volta, le 24 avventure precedenti. Ospite ieri sera del Tonight Show Starring Jimmy ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020)è intervenuto sul nuovodella data di uscita per NoTo Die: il venticinquesimo film di James Bond è stato infatti rinviato al 2021. Ancheha voluto dire la sua sull'ennesimodi NoTo Die, 25° capitolo cinematografico per James Bond, che avrebbe dovuto esordire in sala la scorsa primavera, rimandato a novembre per motivi tristemente noti e ora slittato direttamente al 2 aprile 2021. Così l'interprete dell'agente segreto; famoso al mondo ha ritenuto di dovere in qualche modo "consolare" tutti i fan che dovranno per ora accontentarsi di rivedere a casa, per l'ennesima volta, le 24 avventure precedenti. Ospite ieri sera del Tonight Show Starring Jimmy ...

Daniel Craig è intervenuto sul nuovo rinvio della data di uscita per No Time To Die: il venticinquesimo film di James Bond è stato infatti rinviato al 2021. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 06 ...

“Dune”, “No Time To Die”, “Black Widow”, tutti i film che non vedremo nel 2020

Ad esempio, il 2020 sarà il primo anno in cui non uscirà nessun film targato Marvel Studios, non accadeva dal lontano 2009 ...

