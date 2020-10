Maestra positiva al coronavirus, chiusa scuola elementare (Di martedì 6 ottobre 2020) Montepiano , Prato,, 6 ottobre 2020 - Una Maestra della scuola elementare di Montepiano è risultata positiva al Covid-19 . Per precauzione il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Sandro ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Montepiano , Prato,, 6 ottobre 2020 - Unadelladi Montepiano è risultataal Covid-19 . Per precauzione il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Sandro ...

qn_lanazione : Maestra e custode positive al #Covid_19 , chiusa scuola elementare in provincia di #Prato - bbangkyunyuwu : comunque la maestra della mia vicina è positiva e la bimba qualche giorno fa era a casa mia + mamma passa sempre da loro??????? - infoitinterno : Coronavirus Roma, a Ostia maestra positiva e 21 classi in isolamento. Chiusa scuola all'Infernetto - paolorm2012 : Coronavirus Roma, a Ostia maestra positiva e 21 classi in isolamento. Chiusa scuola all'Infernetto - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Maestra positiva alle elementari di Polla, negativi i tre tamponi successivi -