L'oleandro è velenoso e non cura il Coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) L'oleandro è velenoso e non cura il Covid-19. L'allarme dei medici: "L'automedicazione potrebbe avere gravi conseguenze" L'oleandro non è una cura miracolosa contro il Coronavirus: non ci sono infatti evidenze scientifiche che l'oleandrina, la sostanza che si ricava dalla pianta, sia efficace contro il COVID-19. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),… L'articolo L'oleandro è velenoso e non cura il Coronavirus Corriere Nazionale.

