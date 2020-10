Led Zeppelin: vinta la causa per plagio sul copyright di “Stairway to Heaven” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel 2014 ebbe inizio un processo per plagio, nei confronti dei Led Zeppelin. La band veniva accusata di aver copiato il riff di Taurus, un brano della band Spirit. Il cantante dei Led Zeppelin, durante il processo, asserì più volte di non aver mai sentito il brano in questione. “Non me lo ricordavo allora e non lo ricordo nemmeno adesso. Non ho mai sentito questo brano“. Nel 2016, al termine del processo, il giudice, dopo una seduta durata più di 5 ore, stabilì che non si trattasse di plagio. Tuttavia, una giuria della Nona Corte d’Appello, nel 2018, sostenne che il giudice avesse commesso degli errori di valutazione. 5 mesi fa, però, la decisione, presa precedentemente dalla prima corte, è stata riconfermata. Ma, nell’agosto 2019, il responsabile ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel 2014 ebbe inizio un processo per, nei confronti dei Led. La band veniva accusata di aver copiato il riff di Taurus, un brano della band Spirit. Il cantante dei Led, durante il processo, asserì più volte di non aver mai sentito il brano in questione. “Non me lo ricordavo allora e non lo ricordo nemmeno adesso. Non ho mai sentito questo brano“. Nel 2016, al termine del processo, il giudice, dopo una seduta durata più di 5 ore, stabilì che non si trattasse di. Tuttavia, una giuria della Nona Corte d’Appello, nel 2018, sostenne che il giudice avesse commesso degli errori di valutazione. 5 mesi fa, però, la decisione, presa precedentemente dalla prima corte, è stata riconfermata. Ma, nell’agosto 2019, il responsabile ...

