Juventus ed Emerson Palmieri, il calciomercato dice no: ecco perché (Di martedì 6 ottobre 2020) Il lavoro svolto dalla Juventus ha portato a Torino tasselli del calibro di Arthur, Morata e Chiesa, senza citare la sorpresa della scorsa Serie A Dejan Kulusevski (acquistato a gennaio) e l'acquisto meno "rumoroso" del centrocampista americano McKennie. Ma come di consueto a mercato chiuso vengono fuori i "perché", e uno di questi è quello legato all'esterno brasiliano Emerson Palmieri, accostato più volte alla Vecchia Signora in questa sessione di calciomercato, che però alla fine è restato al Chelsea. Il 26enne sarebbe stato più volte offerto alla dirigenza bianconera, che ci avrebbe fatto più di un pensiero, considerato anche l'infortunio di Alex Sandro, ma il club juventino a quanto pare non avrebbe ...

