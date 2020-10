I quattro scenari previsti dal Cts se i contagi dovessero aumentare: il “manuale” per le Regioni su zone rosse e chiusura delle scuole (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Con la crescita dei contagi il governo vuole evitare allarmismi, ma non far abbassare l’attenzione. Il Comitato tecnico scientifico ha terminato il documento «Preparedness», ovvero preparazione, sulle linee guide per affrontare la prossima ondata di Coronavirus. Lo studio sarà presentato domani alle Regioni e presenta quattro scenari per livello di gravità sull’andamento dei contagi e come affrontare l’emergenza sanitaria. Si va – come anticipato da Repubblica – da un rischio basso a uno alto se l’aumento continua per più di tre settimane. Il primo – dunque – vede una bassa circolazione del virus con focolai poco presenti e un Rt sotto all’1. Le misure che ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Con la crescita deiil governo vuole evitare allarmismi, ma non far abbassare l’attenzione. Il Comitato tecnico scientifico ha terminato il documento «Preparedness», ovvero preparazione, sulle linee guide per affrontare la prossima ondata di Coronavirus. Lo studio sarà presentato domani allee presentaper livello di gravità sull’andamento deie come affrontare l’emergenza sanitaria. Si va – come anticipato da Repubblica – da un rischio basso a uno alto se l’aumento continua per più di tre settimane. Il primo – dunque – vede una bassa circolazione del virus con focolai poco presenti e un Rt sotto all’1. Le misure che ...

