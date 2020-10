Grande Fratello Vip | interviene il Codacons | Franceska Pepe rientrerà in casa?

Leggi su trendit

(Di martedì 6 ottobre 2020) IlVip è sempre pieno di colpi di scena ma questa volta non c’entrato i concorrenti dellapiù spiata d’Italia. Dopo le infinite segnalazioni dal web, in merito al televoto di ieri sera che ha visto coinvolti utenti spagnoli, ilpresenta un esposto all’Autorità Garante per le Comunicazioni. L’obbiettivo è quello di verificare la presenza di eventuali irregolarità a danno dei telespettatori. Ecco cosa ha divulgato ilattraverso Adnkronos: Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco Al tempo stesso si fa presente come il ...