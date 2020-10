Giro d’Italia 2020, Demare: “Sorpreso dal fotofinish, la fortuna è stata dalla mia parte” (Di martedì 6 ottobre 2020) “E’ stato uno sprint molto veloce, abbiamo superato la salita ed eravamo a tutta in discesa. Per me e’ stata una sorpresa il fotofinish, adesso voglio andare a rivederlo: la fortuna e’ stata dalla mia parte perche’ eravamo tutti allo stesso livello, mi alleno a casa per il colpo di reni”. Queste le parole di Arnaud Demare (Groupama-FDJ), vincitore della quarta tappa del Giro d’Italia 2020 con l’arrivo a Villafranca Tirrena, ai microfoni di RaiSport. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “E’ stato uno sprint molto veloce, abbiamo superato la salita ed eravamo a tutta in discesa. Per me e’una sorpresa il, adesso voglio andare a rivederlo: lae’mia parte perche’ eravamo tutti allo stesso livello, mi alleno a casa per il colpo di reni”. Queste le parole di Arnaud(Groupama-FDJ), vincitore della quarta tappa deld’Italiacon l’arrivo a Villafranca Tirrena, ai microfoni di RaiSport.

