‘Gf Vip 5’, Franceska Pepe euforica dopo l’eliminazione: “Non potevo più stare lì dentro, io non riesco a fingere e a leccare i cu*i!” (Video) (Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri sera, la modella Franceska Pepe ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip 5 in quanto uscita perdente dal televoto. Nonostante la ragazza fosse una delle concorrenti meno conosciute del cast, grazie al suo carattere Peperino e agli scontri avuti con vari concorrenti nella casa, tra cui Tommaso Zorzi, era riuscita a far breccia nei cuori dei suoi coinquilini e dei telespettatori. La Pepe si era quindi guadagnata il sostegno di molti fan, purtroppo però è uscita sconfitta dal televoto che la vedeva a confronto con Andrea Zelletta, Zorzi ed Adua Del Vesco. Con solo una lieve differenza percentuale di preferenze rispetto ad Adua (17% contro 18%), Franceska ha dovuto varcare la soglia della Casa ed abbandonare il programma. Tornata sui social, la modella ha mostrato una carica ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri sera, la modellaha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip 5 in quanto uscita perdente dal televoto. Nonostante la ragazza fosse una delle concorrenti meno conosciute del cast, grazie al suo carattererino e agli scontri avuti con vari concorrenti nella casa, tra cui Tommaso Zorzi, era riuscita a far breccia nei cuori dei suoi coinquilini e dei telespettatori. Lasi era quindi guadagnata il sostegno di molti fan, purtroppo però è uscita sconfitta dal televoto che la vedeva a confronto con Andrea Zelletta, Zorzi ed Adua Del Vesco. Con solo una lieve differenza percentuale di preferenze rispetto ad Adua (17% contro 18%),ha dovuto varcare la soglia della Casa ed abbandonare il programma. Tornata sui social, la modella ha mostrato una carica ...

