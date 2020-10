Formula 1, il Gran Premio di Turchia 2020 sarà a porte chiuse (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Gran Premio di Turchia 2020 di Formula 1 non avrà gli spettatore sugli spalti. Il sogno era portare 100.000 spettatori all’Istanbul Otodrom in vista della gara in calendario nel weekend del 13-15 novembre, ma per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 il governatorato della capitale turca è stato costretto ad impedire l’ingresso del pubblico alla corsa. “Nell’ambito degli sforzi per combattere l’epidemia di coronavirus e in conformità con la raccomandazione del Comitato provinciale pandemico di Istanbul, il Gran Premio di Turchia di F1 si terrà senza spettatori”, recita il comunicato ufficiale. Il presidente del promotore Intercity, Vural Ak, si è detto ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildidi1 non avrà gli spettatore sugli spalti. Il sogno era portare 100.000 spettatori all’Istanbul Otodrom in vista della gara in calendario nel weekend del 13-15 novembre, ma per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 il governatorato della capitale turca è stato costretto ad impedire l’ingresso del pubblico alla corsa. “Nell’ambito degli sforzi per combattere l’epidemia di coronavirus e in conformità con la raccomandazione del Comitato provinciale pandemico di Istanbul, ildidi F1 si terrà senza spettatori”, recita il comunicato ufficiale. Il presidente del promotore Intercity, Vural Ak, si è detto ...

