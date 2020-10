Era la prima tronista di Uomini e Donne | oggi a 43 anni è una manager di successo FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 6 ottobre 2020) Erano gli2000 ed in televisione veniva mandato in onda per lavoltae, a sedere per lavolta sul trono rosso era Lucia Pavan. Tutti la ricordano soprattutto per il no ricevuto da Costantino Vitagliano ma, a distanza di, Lucia ha abbandonato il mondo dello spettacolo ed è diventata unadi. Lucia PavanSono passati ormai 20da quando andava in onda per lavolta il noto dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando die laa sedere sul trono fu Lucia Pavan. All’epoca la ragazza dai capelli rossi scelse Costantino Vitagliano, che ...