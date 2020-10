Dramma a Treviglio | Terribile Frontale tra Due Auto | Morto Bimbo di 10 Anni

(Di martedì 6 ottobre 2020) Lo schianto è avvenuto oggi attorno alle 13 presso la strada statale 42 nel comune di, ricoverate la mamma del piccolo e la conducente dell’altro veicolo. Une due feriti gravi il bilancio del grave incidente avvenuto a, in provincia di Bergamo, alle 13 di oggi lunedì 5 ottobre. Il fatto si …

Dramma Treviglio

Il tragico incidente nella Bergamasca, il piccolo incastrato tra le lamiere. La madre, che era al volante, in ospedale come l’altra guidatrice, non grave ...La vettura guidata dalla madre ha invaso la corsia opposta: fatale l’impatto con un’altra auto. Il piccolo e la sua famiglia risiedono a Gerenzago, nel Pavese ...