Dobbiamo smetterla di insultare e giudicare le donne che non riescono a denunciare gli uomini violenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Non ci si improvvisa. Per parlare di violenza sulle donne, le donne che hanno subito violenza le devi aver conosciute. Ci devi aver parlato. Ti devi essere seduta accanto a loro per accogliere tutto ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Non ci si improvvisa. Per parlare di violenza sulle, leche hanno subito violenza le devi aver conosciute. Ci devi aver parlato. Ti devi essere seduta accanto a loro per accogliere tutto ...

Prima di giudicare una ragazzina che non denuncia tagliatevi la lingua. E ringraziate un dio o il destino o chi volete voi, perché siete state fortunate. Perché nessuno di colore che avete amato vi ha ...

Matrimonio A Prima Vista: reality o esperimento sociale

Parte la nuova edizione di Matrimonio A Prima vista: tutte le anticipiazioni con Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta che suegue le coppie ...

