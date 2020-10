Djokovic-Carreno Busta in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) Sarà Novak Djokovic contro Pablo Carreno Busta nei quarti di finale del Roland Garros 2020. Nole ha battuto Khachanov, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio di Altmaier, entrambi vincendo agevolmente in tre set. La sfida va in scena mercoledì 7 ottobre, come quarto match sul Philippe-Chatriere dalle ore 12.00 (dopo Rublev-Tsitsipas). La diretta televisiva è offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, oppure su Dazn), live streaming su Eurosport Player e Sky Go. A ogni modo, Sportface.it vi proporrà una diretta testuale dell’incontro, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Sarà Novakcontro Pablonei quarti di finale del. Nole ha battuto Khachanov, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio di Altmaier, entrambi vincendo agevolmente in tre set. La sfida va in scena mercoledì 7 ottobre, come quarto match sul Philippe-Chatriere dalle ore 12.00 (dopo Rublev-Tsitsipas). Latelevisiva è offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, oppure su Dazn), livesu Eurosport Player e Sky Go. A ogni modo, Sportface.it vi proporrà unatestuale dell’incontro, con aggiornamenti e approfondimenti post-match.

danielelozzi : Stanno per cominciare i Quarti di Finale del #RG20 questi i partecipanti con relativa classifica (prima del torneo)… - TennisWorldit : Carreno Busta: 'Dopo quello che è successo, Novak Djokovic è tornato al 100 %' - Ubitennis : Roland Garros, c'è ancora Djokovic per Carreno Busta: 'Non penso all'episodio dello US Open' - WeAreTennisITA : Pablo Carreno Busta è l’ultimo a qualificarsi per i quarti di finale al #RG20: battuto il qualificato tedesco Danie… - sportface2016 : #RolandGarros, Djokovic sfida ancora #CarrenoBusta dopo l'incubo agli Us Open -